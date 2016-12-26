Источник: Луис Адриано дал согласие на переход в «Спартак»

Бразильский нападающий «Милана» Луис Адриано принял решение перейти в московский «Спартак», сообщает Webcalcio. По данным источника, форвард уже дал своё согласие на трансфер, официально сделка будет заключена в начале следующего года. «Спартак» заплатит «Милану» € 4 млн, а зарплата 29-летнего форварда составит € 4,5 млн в год.
Ранее Луис Адриано выступал за донецкий «Шахтёр», из которого ушёл летом 2015 года. В текущем сезоне бразилец провёл за «Милан» 7 матчей в чемпионате Италии, но результативными действиями не отметился.