Гвардиола: переход ван Дейка в «Манчестер Сити» зимой невозможен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола развеял слухи о возможном переходе в его команду защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка этой зимой. Ранее издание The Telegraph сообщило, что «горожане» готовы заплатить за 25-летнего ван Дейка € 60 млн, но «святые», которые не хотят продавать игрока, не намерены отпускать его менее чем за € 70 млн.
«Ван Дейк не перейдёт в „Манчестер Сити“ в следующем месяце. Это невозможно. Он игрок „Саутгемптона“, и мы не собираемся приобретать его сейчас», — приводит слова Гвардиолы Goal.