Смена тренера в «Малаге» может привести к срыву сделки о переходе Траоре из ЦСКА

Сделка о переходе нападающего Ласины Траоре в «Малагу» близка к срыву, сообщает Diario Sur. Это связано с перестановками в «Малаге»: на прошлой неделе должность главного тренера покинул Хуанде Рамос, желавший видеть ивуарийского футболиста в своей команде. Таким образом, вариант с переходом Траоре в «Малагу» маловероятен, пишет испанское издание, отмечающее также, что в переговорах клубов о сделке были некоторые разногласия.
Траоре принадлежит «Монако». В июле 2016-го Ласина был арендован ЦСКА на год. В гонке бомбардиров нынешнего сезона РФПЛ Траоре занимает восьмое место, забив 5 голов в 14 матчах. Две недели назад генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб рассматривает вариант с досрочным прекращением аренды.