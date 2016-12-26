Венгер: «Вест Бромвич» — типичная команда Пьюлиса

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвич Альбион». Встреча состоится 26 декабря, начало — в 18:00 мск.
«Вест Бромвич» — типичная команда Тони Пьюлиса. Они хорошо организованы, сильны физически, показывают хороший футбол и в последние годы выросли в техническом плане. Это опасный соперник. Команда закрепилась в АПЛ, поскольку у них появился свой стиль, под который они покупают нужных игроков. Важное значение имеют также качество работы и уровень сотрудников клуба. С нашей стороны не будет недооценки соперника», — приводит слова Венгера официальный сайт «Арсенала».