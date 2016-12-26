Пепе зимой может перебраться из «Реала» в Китай

Защитник мадридского «Реала» Пепе уже этой зимой может перебраться в Китай, сообщает Marca. По имеющимся данным, 33-летний футболист не ведёт переговоров со своим нынешним клубом о продлении контракта, который истекает в конце текущего сезона. Пепе уже имеет несколько предложений из Китая, отмечает источник.
В нынешнем сезоне Пепе провёл 8 матчей в чемпионате Испании и забил 1 мяч.
Как сообщалось ранее, федерация футбола Китая выступила с предложением ужесточить лимит на легионеров в чемпионате страны.