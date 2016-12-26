Палоп: «Севилья» доставит «Реалу» немало хлопот

Бывший голкипер «Севильи» Андрес Палоп поделился ожиданиями от предстоящих матчей с участием андалусской команды и мадридского «Реала» в 1/8 финала Кубка Испании. Палоп считает, что подопечные Хорхе Сампаоли доставят немало головной боли «Королевскому клубу».
«Не будем приписывать «Севилье» статус фаворита, принимая во внимание то, что представляет собой «Реал». Однако «Севилья» переживает подъём и добивается отличных результатов. Так что они доставят сопернику немало хлопот. Помимо «Барселоны» в борьбе с «Реалом» способна добиться положительного результата лишь «Севилья». И я говорю это не потому, что играл за «Севилью». Матчи с «Севильей» будут для «Реала» самыми трудными за последнее время», — цитирует Палопа ABC.
Первый матч между «Севильей» и «Реалом» состоится 4 января на поле «сливочных», а ответный – 12 января.