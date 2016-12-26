Майораль: моя цель всегда была в том, чтобы играть за «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Борха Майораль, выступающий на правах аренды за «Вольфсбург», отметил, что намеревается вернуться в «Королевский клуб». Одновременно Майораль признался, что не жалеет о том, что играет в чемпионате Германии.
«Я доволен тем, что играю в Бундеслиге. Для меня это значительный чемпионат, один из лучших в мире. Я имею игровую практику и получаю опыт, которого раньше у меня не было. В немецком футболе больше контакта и атлетической борьбы, однако он мне подходит. Тем не менее моё сердце всегда принадлежало «Реалу». Этот клуб дал мне всё. Что же касается будущего, то посмотрим, как будут развиваться события. Моя цель всегда была в том, чтобы играть за «Реал», — цитирует Майораля EFE.