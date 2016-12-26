Неймар: «Барселоне» нужно концентрироваться на своей игре, а не думать о «Реале»

Нападающий «Барселоны» Неймар проанализировал шансы команды на победу в чемпионате Испании. Бразильский футболист считает, что игроки сине-гранатовых должны думать только об усилении собственной игры.
«Барселоне» нужно концентрироваться на своей игре, а не думать о «Реале». Впереди много матчей. В прошлом сезоне мы опережали «Реал» на много очков, но выиграли национальное первенство чуть ли не в последней игре. Это очень сложный чемпионат, а команды,
занимающие первое, второе и третье места не могут чувствовать себя спокойно. Мы просто должны делать своё дело и выигрывать каждый матч», — цитирует Неймара Mundo Deportivo.
По итогам 16 туров Примеры «Барселона» с 34 очками занимает 2-е место, уступая «Реалу» 3 очка. При этом у «сливочных» игра в запасе.