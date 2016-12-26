Анчелотти: не считал, что будет проблемой работать с «Баварией» после Гвардиолы

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти признался, что его не очень заботило то, что команду перед стартом нынешнего сезона он принял после того, как с ней работал Хосеп Гвардиола. Итальянский специалист сказал это в ответ на вопрос о том, считает он это преимуществом или недостатком.
«Я не считал, что будет проблемой работать с «Баварией» после Гвардиолы. Наоборот, есть выгода в том, что футболисты усвоили философию игры Гвардиолы. Тем не менее для изменений в игре после успешной работы Гвардиолы необходимо время», — приводит слова Анчелотти Süddeutschen Zeitung.