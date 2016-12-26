Хитцфельд: никто не понял, почему я не возглавил сборную Германии

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии», мюнхенской «Баварии» и сборной Швейцарии Оттмар Хитцфельд отметил, что имел возможность возглавить национальную команду Германии. Тем не менее на предложение руководства немецкого футбольного союза (DFB) в 2004 году Хитцфельд ответил отказом.
«Никто не понял, почему я не возглавил сборную Германии. Не понял этого и тогдашний президент DFB Герхард Майер-Форфельдер. Я не мог сказать, что истощён. Тогда не было принято говорит на такую тему», — приводит слова Хитцфельда Badischen Zeitung.