Самба: за борщ в России был готов отдать чуть ли не всю зарплату

Конголезский защитник «Панатинаикоса» Кристофер Самба, известный по выступлению за махачкалинский «Анжи» и московское «Динамо», отметил, что в российских клубах футболистов хорошо кормят.
«Еда в России — просто супер, улёт! Правда, я не совсем вашу кухню имею в виду… Её, аутентичную русскую еду, я как раз не часто встречал. В ресторанах больше подают европейские блюда. Зато как подают! В Москве есть несколько потрясающих ресторанов. Правда, очень дорогих…
Но за тот же борщ я готов был чуть ли не всю зарплату отдать. И местное блюдо, и чрезвычайно вкусное. В общем, в российских клубах трудно сохранять идеальный вес. Уж больно классно кормят», — сказал Самба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Матвеевым.
Полную версию интервью с Кристофером Самба читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.