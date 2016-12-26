«Аякс» оценивает Гуделя, которым интересуется «Зенит», в € 6 млн

Полузащитник «Аякса» Неманья Гудель может продолжить карьеру в России. В начале декабря сообщалось, что в услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Зенит». По данным Soccernews.nl, питерцы являются единственными претендентами на серба.
Руководство «Аякса», которое в начале ноября отстранило Гуделя от работы с первой командой, не будет препятствовать его уходу. Оценивается полузащитник в € 6 млн.
В нынешнем сезоне Эредивизии Неманья Гудель принял участие в 6 матчах, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.