Алдонин: Глушаков был сильнейшим полузащитником в чемпионате России в 2016 году

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин выразил мнение, что лучшим полузащитником РФПЛ в 2016 году был хавбек «Спартака» Денис Глушаков.
«Денис Глушаков в 2016 году был сильнейшим в чемпионате России. Прекрасно провёл концовку этого года, не стоит забывать, что на чемпионате Европы играл также качественно и забил гол. В текущем сезоне РФПЛ Глушаков забивал очень важные мячи и приносил победы своей команде. Он игрок сборной России и лидер своей команды», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
В нынешнем сезоне Денис Глушаков принял участие в 15 матчах РФПЛ, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.