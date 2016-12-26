«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Сассуоло» Ачерби

Руководство московского «Спартака» проявляет интерес к защитнику «Сассуоло» Франческо Ачерби. Об этом пишет ITASportPress.
Контракт 28-летнего футболиста истекает летом 2018 года, и в «Сассуоло» готовы рассмотреть предложения по игроку. Сообщается, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заинтересован в переходе защитника и попросил Леонида Федуна купить итальянца.
Конкуренцию «Спартаку» может составить «Лестер Сити». Наставник «лис» Клаудио Раньери также не против видеть Ачерби в своей команде.
На трансферном рынке защитник оценивается в € 10 млн.