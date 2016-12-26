Созин: если Бердыев не тренирует, а сидит за стеклом, то тренер года – Каррера

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин назвал главного тренера «Спартака» Массимо Карреру лучшим наставником РФПЛ в уходящем году.
«Если выбирать лучшего тренера года, то это либо Бердыев, либо Слуцкий. Леонид Викторович провалил чемпионат Европы, поэтому его убираем. Остаётся Бердыев. Второе место с «Ростовом» дорогого стоит. Но тут тоже всё не так просто. Сейчас он тренирует команду «Ростов»? Если да – то лучший тренер Бердыев, если нет – то лучшим назвать я его не могу.
Каррера? Аленичев какую-то базу дал. Но и Каррера что-то такое привнёс, что команда занимает первое место и обыгрывает «Томь» на выезде в «-20». Раньше такого не было. Если Бердыев не тренирует, а просто сидит за стеклом, то лучший тренер – Каррера», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.