Кампо: С. Рамос на 90-й минуте думает, что у него ещё две-три минуты для гола

Бывший футболист мадридского «Реала» Иван Кампо адресовал слова похвалы защитнику команды Серхио Рамосу. Кампо подчеркнул, что «сливочные» выиграли не один титул благодаря футболисту сборной Испании. Рамоса Кампо сравнил с бывшим защитником и капитаном «Королевского клуба» Фернандо Йерро.
«В чём-то Рамос и Йерро похожи, однако Фернандо играл по-другому. Рамос более динамичен. У Серхио есть дар обращения с мячом, отличающий его от других. Все говорят о решающих голах Рамоса, тогда как Йерро в этом вопросе не сопутствовала удача. Йерро выиграл много титулов, однако Рамос на 90-й минуте думает, что у него есть ещё две-три минуты для гола. Благодаря таким голам он часто способствовал завоеванию титулов», — цитирует Кампо Bernabeu Digital.