Раньери: для «Лестера» матч с «Эвертоном» будет ключевым моментом в сезоне

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери поделился ожиданиями от матча 18-го тура АПЛ с «Эвертоном», который состоится 26 декабря.
«Это ключевой момент, важная игра. Мои футболисты хорошо знают соперника и его возможности. «Эвертон» — очень сильная команда. Они хотят пробиться в еврокубки, мы их уважаем, но на своём поле, подгоняемые болельщиками, мы можем добиться положительного результата. В раздевалке царит фантастическая атмосфера. Игроки верят, что могут вернуться на победный путь, и это нормально», — цитирует Раньери пресс-служба клуба.
Матч «Лестер Сити» — «Эвертон» начнётся в 18:00 мск.