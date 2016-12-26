«Зенит» ведёт переговоры с форвардом «Томи» К. Погребняком

«Зенит» ведёт переговоры с нападающим «Томи» Кириллом Погребняком. Как сообщает «ФАН», 24-летний форвард, вероятнее всего, поедет на первый сбор сине-бело-голубых с основным составом, после которого судьба футболиста будет определена.
Погребняк, сыгравший в текущем сезоне шесть матчей в РФПЛ, является младшим братом бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Павла Погребняка, выступавшего за петербургскую команду с 2007 по 2009 год.
Отмечается, что также вероятно приобретение «Зенитом» 23-летнего защитника «Волгаря» Сергея Зуйкова, на которого также претендуют «Амкар», «Терек» и московское «Динамо».