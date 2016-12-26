Семак подпишет контракт с «Уфой» на два с половиной года

Тренер «Зенита» Сергей Семак близок к тому, чтобы встать у руля «Уфы». Как сообщает «Спортфакт», 40-летний специалист подпишет контракт на два с половиной года, с опцией продления летом 2019 года ещё на два сезона. Вместе с Семаком в Башкирию отправится и ассистент, но кто именно, не сообщается.
Отметим, что в Уфу Сергей Семак приедет вместе со своими близкими. В Санкт-Петербурге супруга и дети останутся максимум до мая, а потом уедут туда, где работает отец и муж.
«Уфа» может объявить о назначении Семака главным тренером 28 декабря.