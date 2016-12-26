Гендиректор «Амкара»: переговоров с защитником «Факела» Шаховым не ведём

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин прокомментировал новость о том, что защитник «Факела» Виталий Шахов может продолжить карьеру в пермской команде. В СМИ появилась информация, что 25-летний футболист интересен главному тренеру «Амкара» Гаджи Гаджиеву.
«Впервые слышу о том, что „Амкар“ близок к подписанию Шахова. Переговоров с защитником не ведём», — сказал Резвухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
В нынешнем сезоне ФНЛ Виталий Шахов принял участие в 18 матчах и забил 3 гола.