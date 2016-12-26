Мак: рад, что мне удалось перейти в такой всемирно известный клуб, как «Зенит»

Полузащитник «Зенита» и сборной Словакии Роберт Мак, перешедший в стан петербургского клуба из греческого клуба ПАОК, рассказал, что доволен своим переездом, отметив, что уже адаптировался в новой команд.
«Я был очень рад, что мне удалось перейти в отличный, всемирно известный клуб. Поначалу, как правило, трудно везде. Всё было новое и неизвестное: окружающая среда, товарищи по команде, тренер, у которого был другой менталитет. Но довольно быстро я приспособился и со временем ко всему привык.
Санкт-Петербург — прекрасный город! И летом, и зимой. Семья и я счастливы здесь, нам очень здесь нравится. В целом 2016 год получился потрясающим. На чемпионате Европы мы достигли своей цели, выйдя из группы. Это был исключительный опыт. Переезд в „Зенит“ удивил многих. Для меня это был большой шаг в футболе.
Я пытался доказать, что могу поспорить за место в составе с любым игроком мира. Я думаю, что осенью мне удалось это сделать. Я регулярно играл, отдавал передачи для своих товарищей по команде. Считаю, что буду двигаться выше и выше», — цитирует хавбека его официальный сайт.