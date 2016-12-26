В «Ростове» не подтвердили желание Полоза покинуть клуб

Пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский прокомментировал информацию некоторых СМИ, согласно которой нападающий ростовского клуба Дмитрий Полоз может покинуть команду по окончании нынешнего сезона. Контракт 25-летнего футболиста с «Ростовом» рассчитан до лета 2017 года.
«Полоз летом покинет „Ростов“? Не знаю откуда берётся эта информация. Ни разу не слышал от Полоза, что он не хочет играть за „Ростов“, — сказал Бодылевский в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Ильёй Джапаридзе.
В текущем сезоне Полоз провёл в РФПЛ 14 матчей и забил четыре гола.