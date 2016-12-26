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175 лет назад 2016
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В «Ростове» не подтвердили желание Полоза покинуть клуб

26 декабря 2016, понедельник. 13:18. Футбол
Пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский прокомментировал информацию некоторых СМИ, согласно которой нападающий ростовского клуба Дмитрий Полоз может покинуть команду по окончании нынешнего сезона. Контракт 25-летнего футболиста с «Ростовом» рассчитан до лета 2017 года.

«Полоз летом покинет „Ростов“? Не знаю откуда берётся эта информация. Ни разу не слышал от Полоза, что он не хочет играть за „Ростов“, — сказал Бодылевский в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Ильёй Джапаридзе.

В текущем сезоне Полоз провёл в РФПЛ 14 матчей и забил четыре гола.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Ростов Дмитрий Полоз
Новости. Футбол
26 декабря 2016, понедельник
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