Оливер Торрес: Фернандо Торрес советовал мне верить в себя

Полузащитник мадридского «Атлетико» Оливер Торрес, защищающий на правах аренды цвета «Порту», выразил благодарность нападающему испанского клуба Фернандо Торресу.
«У нас с Фернандо были особенные взаимоотношения. Это человек, у которого учишься скромности на каждой тренировке. Я всегда старался быть близок с Фернандо. Торрес советовал мне верить в себя. Он говорил мне, что ему также приходилось нелегко, однако благодаря работе, желанию и компетентным людям преодолевается всё. Я переносил трудности наилучшим образом, но приходится нелегко, когда нет игровой практики. Я хотел быть полезным команде, но не имел возможности», — цитирует Торреса Marca.