«Урал» объявил о переходе хавбека «Енисея» Ломакина

«Урал» продолжает работу по укреплению состава. Очередным новичком команды стал молодой российский полузащитник Александр Ломакин, права на которого принадлежали «Енисею». Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, 21-летний футболист заключил с «Уралом» долгосрочный контракт на 4,5 года и уже в январе начнет в составе своей новой команды подготовку ко второй части сезона.
В нынешнем сезоне Александр Ломакин принял участие в 18 матчах ФНЛ и забил 4 гола.
Александр Ломакин начинал заниматься футболом в школе московского «Спартака», а затем перешёл в столичный «Локомотив». В составе молодежной команды полузащитник провёл три сезона. В сезоне-2013/14 с 17 забитыми мячами Александр стал лучшим бомбардиром команды. 20 сентября 2014 года Ломакин дебютировал в ФНЛ за «Енисей».