Нападающий «Зенита» Джорджевич назвал три главные футбольные мечты

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич назвал три главные футбольные мечты. Форвард хочет пробиться в основной состав питерского клуба и выиграть Лигу чемпионов.
«Моя мечта — сыграть со сборной Черногории на крупном турнире, выиграть Лигу чемпионов и сыграть однажды за «Партизан». Хотел бы в один прекрасный день надеть чёрно-белую майку.
Рад, что у меня появился шанс поработать с таким тренером, как Луческу. Важно, когда такой клуб, как «Зенит», верит в тебя. Рад быть частью этой команды. Хочу сделать ещё один шаг вперёд и стать игроком основного состава», — цитирует Джорджевича черногорское издание CDM.
В нынешнем сезоне Лука Джорджевич принял участие в 8 матчах РФПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.