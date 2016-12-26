«Зенит» хочет усилить состав Роббеном, игрок желает остаться в «Баварии»

«Зенит» заинтересован в том, чтобы усилить состав полузащитником «Баварии» Арьеном Роббеном. Как сообщает ItaSportPress, сам голландский футболист хочет остаться в стане мюнхенской команды.
Отмечается, что вариант перехода Роббена в стан петербургского клуба возможен в случае выгодного предложения со стороны сине-бело-голубых — около € 10 млн. Контракт 32-летнего футболиста с «Баварией» истекает летом 2017 года.
Ранее председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге сказал, что руководство «Баварии» планирует в ближайшее время продлить контракт с Роббеном.