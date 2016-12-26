Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сесар Навас хочет покинуть «Ростов» и ведёт переговоры с «Осасуной»

26 декабря 2016, понедельник. 15:14. Футбол
Защитник Сесар Навас хочет покинуть «Ростов» и вернуться в чемпионат Испании, утверждает Diario de Navarra. По информации испанского издания, 36-летний футболист уже оповестил ростовский клуб о своём желании и ведёт переговоры с «Осасуной».

В июле Сесар Навас продлил контракт с «Ростовом», детали соглашения официально не разглашались. По информации Transfermarkt, контракт испанского футболиста с ростовчанами рассчитан до 30 июня 2017 года.

«Осасуна» в настоящее время замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав в 16 матчах лишь 7 очков.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Осасуна ФК Ростов Сесар Навас Возможные трансферы
Новости. Футбол
26 декабря 2016, понедельник
17:50 Президент «Амкара»: можно подтвердить, что трансфер Джикии в «Спартак» совершён
17:44 IFFHS признала Клаттенбурга лучшим судьёй 2016 года, Карасёв — 17-й
17:33 Нойер в четвёртый раз кряду признан лучшим вратарём года по версии IFFHS
17:27 Лёв: при расширении ЧМ пострадает качество турнира, ФИФА нужно найти баланс
17:25 «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Уотфордом» в первом матче Эллардайса
17:18 Собака помогла спасти жизнь Ригоберу Сонгу
17:09 Фирмино предъявлены обвинения за вождение в нетрезвом виде
17:02 «Урал» заплатил за хавбека «Енисея» Ломакина 10 млн рублей
16:55 «Спартак» сделал предложение «Интеру» по Йоветичу
16:51 В. Панченко назначен директором селекционно-аналитического департамента «Локо»
16:36 Узденов: решение по Сесару Навасу будет принято после разговора с Бердыевым
16:27 Мустафина: меня зацепило отношение болельщиков «Спартака» к команде
16:24 Самодин покинул «Томь»
16:15 «Амкар» и «Спартак» согласовали переход Джикии
16:09 Гинер: не бросим Ерёменко, поможем выкарабкаться, уменьшить срок дисквалификации
16:00 «Севилья» хочет арендовать Марсьяля у «Манчестер Юнайтед»
15:50 Бывший полузащитник «Локомотива» Диарра может продолжить карьеру в Китае
15:46 Фанаты «Лестера» наденут маски с изображением Варди в знак протеста
15:22 «Рубин» продлил контракт с М'Вила на три с половиной года
15:21 Гацкан: после победы над «Баварией» все были на седьмом небе от счастья
15:18 Колыванов: Смолову пора уезжать в хороший чемпионат – Англию или Испанию
15:18 Шевченко не исключает приглашения в сборную Украины игроков из чемпионата России
15:14 Сесар Навас хочет покинуть «Ростов» и ведёт переговоры с «Осасуной»
15:09 «Зенит» хочет усилить состав Роббеном, игрок желает остаться в «Баварии»
15:05 Нападающий «Зенита» Джорджевич назвал три главные футбольные мечты
14:44 Новичок «Урала» Ломакин: тяжело уходить из «Енисея», там прожил целую жизнь
14:38 Защитник «Волгаря» Зуйков отправится на просмотр в «Зенит»
14:21 «Эвертон» прислал своему фанату футболку Баркли с эмблемой «МЮ»
14:20 Джорджевич: «Зенит» сделает всё, чтобы «Спартак» вновь остался без чемпионства
14:18 Игуаин: Рауль был легендой, но всё же помогал, чтобы я стал его наследником
14:07 Видео: топ-10 голов Бундеслиги по итогам первого круга сезона-2016/17
13:57 Клопп: из рождественских матчей можно извлечь выгоду
13:34 Тарханов: взяли Ломакина в «Урал» не для того, чтобы он сидел на скамье запасных
13:33 Фанат вышел на улицу в трусах в 40-градусный мороз после ответа Коноплянки
13:31 «Урал» объявил о переходе хавбека «Енисея» Ломакина
13:27 «Вильярреал» поздравил Дениса Черышева с днём рождения
13:20 Айдамиров: «Терек» обращал внимание на Беришу, но в переговоры пока не вступал
13:19 Оливер Торрес: Фернандо Торрес советовал мне верить в себя
13:18 В «Ростове» не подтвердили желание Полоза покинуть клуб
13:05 Мак: рад, что мне удалось перейти в такой всемирно известный клуб, как «Зенит»
13:05 Мауро Силва: было невозможно представить себе такую серию побед сборной Бразилии
13:01 Гендиректор «Амкара»: переговоров с защитником «Факела» Шаховым не ведём
12:56 Семак подпишет контракт с «Уфой» на два с половиной года
12:52 Гилявоги: Дракслер мечтал о «ПСЖ» и чемпионате Франции
12:44 «Зенит» ведёт переговоры с форвардом «Томи» К. Погребняком
Все новости RSS
Кто лучший нападающий года в РФПЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+