Сесар Навас хочет покинуть «Ростов» и ведёт переговоры с «Осасуной»

Защитник Сесар Навас хочет покинуть «Ростов» и вернуться в чемпионат Испании, утверждает Diario de Navarra. По информации испанского издания, 36-летний футболист уже оповестил ростовский клуб о своём желании и ведёт переговоры с «Осасуной».
В июле Сесар Навас продлил контракт с «Ростовом», детали соглашения официально не разглашались. По информации Transfermarkt, контракт испанского футболиста с ростовчанами рассчитан до 30 июня 2017 года.
«Осасуна» в настоящее время замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав в 16 матчах лишь 7 очков.