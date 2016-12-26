Фанаты «Лестера» наденут маски с изображением Варди в знак протеста

Болельщики «Лестер Сити» не согласны с решением футбольной ассоциации Англии дисквалифицировать нападающего Джейми Вардина три тура. Фанаты решили в знак протеста во время матча с «Эвертоном», который состоится 26 декабря, надеть маски с изображением Варди, расставленные на трибунах «Кинг Пауэр-Уолкерс», где состоится игра. Об этом сообщил журналист Daily Mail Майк Анстед в своём «Твиттере».
«Болельщики «Лестера» наденут маски Варди в знак протеста против дисквалификации игрока», — написал журналист.