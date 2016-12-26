В. Панченко назначен директором селекционно-аналитического департамента «Локо»

Виктор Панченко назначен директором селекционно-аналитического департамента московского «Локомотива».
В бытность футболистом в 1988-1989 годах выступал в составе «Локомотива» (11 матчей, 1 гол). В 1993 году в составе «КАМАЗа» стал лучшим бомбардиром чемпионата России. В том же году был включён в список 33 лучших футболистов страны по итогам сезона. В сезоне-1994 забил пять голов в одном матче в ворота владикавказского «Спартака», что по-прежнему является непревзойдённым достижением для российского первенства. Сын Виктора Панченко Кирилл выступает за «Динамо», а права на игрока принадлежат ЦСКА.
«Виктор Вячеславович имеет богатый и успешный опыт по поиску и подбору футболистов. Ранее он возглавлял селекционный отдел в столичных ЦСКА и «Динамо». Желаем успехов Виктору Вячеславовичу и селекционно-аналитическому департаменту!» — говорится на официальном сайте столичного клуба.