Собака помогла спасти жизнь Ригоберу Сонгу

Бывший защитник «Ливерпуля» и «Галатасарая» Ригобер Сонг, который в октябре перенёс инсульт, рассказал о том, что выжил благодаря своей собаке.
Рекордсмен по количеству проведённых матчей за сборную Камеруна был доставлен в одну из камерунских больниц 2 октября, а затем его ввели в состояние искусственной комы. Позже его состояние стабилизировалось, и его перевезли во Францию. В парижской клинике «Питье-Сальпетриер» ему сделали операцию, которая прошла успешно.
«Моя собака громко лаяла, поэтому сосед забеспокоился. К счастью, я оставил дверь открытой и сосед смог войти — если бы она была закрыта, я бы умер. Сосед позвал меня и, не получив ответа, вызвал скорую помощь», — цитирует Сонга L'Equipe.
Ригобер Сонг — двоюродный брат полузащитника «Рубина» Алекса Сонга. Он дважды выигрывал Кубок африканских наций и два раза побеждал в чемпионате Турции.