Лёв: при расширении ЧМ пострадает качество турнира, ФИФА нужно найти баланс

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал идею о возможном расширении количества участников чемпионата мира.
«ФИФА и УЕФА несут за это ответственность. Им нужно найти правильный баланс между коммерческими и спортивными компонентами турнира. В последние годы топ-игроки физически и психологически находятся на пределе, нужно не переусердствовать со слишком большим количеством матчей, потому что иначе пострадает качество.
Из-за этого болельщики могут отвернуться от таких турниров, интерес начнёт угасать. Когда есть такой хороший продукт, нужно думать о каких-то ограничениях, чтобы сохранить высокое качество. Нынешний формат абсолютно сбалансирован. Мне не нравится нынешний тренд, когда команды меняют свою тактику и прекращают атаковать», — цитирует Лева DPA.