Маццарри: впервые в жизни я сделал две вынужденные замены уже к 15-й минуте

Главный тренер «Уотфорда» Вальтер Маццарри поделился впечатлениями от матча с «Кристал Пэлас». Встреча 18-го тура АПЛ проходила в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счётом 1:1.
«В первые 15 минут нам пришлось сделать две вынужденные замены. Никогда прежде со мной такого не случалось. Учитывая эту ситуацию, могу сказать, что мы действительно довольны ничейным результатом. Не могу сказать, что доволен игрой команды, но я впервые в жизни сделал две вынужденные замены к 15-й минуте, а потому в первую очередь хочу отметить характер команды и её бойцовский дух», — цитирует Маццарри Sky Sports.