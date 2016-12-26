В Уганде перевернулось судно с футболистами, погибли 30 человек

В Уганде в результате переворота судна, на котором находились футболисты местной любительской команды и болельщики, погибли по меньшей мере 30 людей, информирует BBC.
Лодка, которая плыла по озеру Альберт, оказалась перегружена, в результате судно затонуло. 15 человек были спасены, девять тел погибших удалось достать из озера. Сообщается, что лодка перевернулась из-за того, что праздновавшие Рождество болельщики и футболисты собрались на одном борту судна. Они направлялись на товарищеский матч против другой местной команды.