«Челси» обыграл «Борнмут» в матче 18-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и закончилась со счётом 3:0.
В первом тайме Педро Родригес после передачи от Сеска Фабрегаса парашютиком забросил мяч в дальний угол ворот Артура Боруца. В начале второй половины игры Эден Азар реализовал пенальти, который сам же и заработал, а в концовке встречи Педро оформил дубль.
«Челси» одержал 12-ю подряд победу в АПЛ и установил новый рекорд клуба. До этого лондонцы 11 раз подряд побеждали период с апреля по сентябрь 2009 года. Рекорд по победам подряд в Премьер-лиге принадлежит «Арсеналу», который с 10 февраля по 24 августа 2002 года выигрывал 14 раз кряду.
«Челси» набрал 46 очков и идёт на первом месте в турнирной таблице чемпионата, «Борнмут» (21 очко) занимает 13-е место.