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175 лет назад
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Джикия посетил клубный музей «Спартака»
26 декабря 2016, понедельник. 19:59.
Футбол
Защитник
Георгий Джикия
после перехода из «Амкара» в «Спартак» посетил клубный музей красно-белых, информирует пресс-служба «Спартака».
Футболист заключил с красно-белыми долгосрочный контракт, который вступает в силу 27 декабря 2016 года.
Если запись не открывается с мобильного устройства, изучить фотографии можно
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Источник:
Официальный "Твиттер" ФК "Спартак" Москва
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ФК Спартак
Георгий Джикия
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