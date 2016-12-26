Газзаев: несмотря на травмы, Смолов остаётся самым забивным нападающим России

Известный российский тренер, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев выразил мнение, что нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов был лучшим форвардом РФПЛ за 2016 год.
«Неоднократно отмечал, что Фёдор Смолов – форвард современной формации, который продуктивно действует по всему фронту атаки. Он скоростной, обладающий высоким индивидуальным мастерством игрок. Но самое главное – Смолов результативный нападающий. Под конец года Фёдора подвела травма, но, несмотря на это, он продолжает оставаться самым забивным нападающим России. Его и назову лучшим в РФПЛ по итогам года на своей позиции», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.