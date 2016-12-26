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Сдачу работ на стадионе «Крестовский» продлили до 31 марта 2017 года

26 декабря 2016, понедельник. 20:32. Футбол
Сдачу работ на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге продлили до 31 марта 2017 года, сообщает «Фонтанка». При этом компания-генподрядчик «Метрострой» получила из бюджета города ещё миллиард рублей на установку систем безопасности и контроля доступа, но общая смета стройки не изменилась — по мнению властей Петербурга, деньги вернёт предыдущий подрядчик «Трансстрой» или Банк ВТБ.

Ранее в «Метрострое» сообщили, что на «Крестовском» закончены строительные работы. Окончательный бюджет на строительство стадиона составил 41 млрд рублей.
Источник: Фонтанка Сообщить об ошибке
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Стадион «Крестовский» ЧМ-2018
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