Азар — шестой игрок «Челси», забивший 50 голов в Премьер-лиге

Полузащитник «Челси» Эден Азар отличился голом c пенальти в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Борнмута» (3:0). Бельгийский футболист забил 50-й мяч за синих в Премьер-лиге и стал шестым игроком лондонцев, достигшим этой отметки. Кроме него, 50 и больше голов за «Челси» в АПЛ забивали Дидье Дрогба, Фрэнк Лэмпард, Джанфранко Дзола, Джимми Флойд Хассельбайнк и Эйдур Гудйонсен, сообщает Opta.
Кроме того, быстрее Азара в АПЛ среди полузащитников 50 голов забивал только экс-хавбек лондонского «Арсенала» Робер Пирес.
Стоит отметить, что в матче с «Борнмутом» Азар чуть не забил гол потрясающим ударом рабоной.