Галлиани 27 декабря обсудит с агентом Луиса Адриано переход в «Спартак»

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани проведёт встречу с агентом Гилмаром Велозом, представляющим интересы нападающего россонери Луиса Адриано, утверждает Sky Sport Italia.
На встрече, которая состоится в Рио-де-Жанейро, Галлиани планирует обсудить детали возможного трансфера Луиса Адриано в «Спартак»: сумму, размер комиссии агента и целесообразность перехода.
Ранее Луис Адриано выступал за донецкий «Шахтёр», из которого ушёл летом 2015 года. В текущем сезоне бразилец провёл за «Милан» 7 матчей в чемпионате Италии, но результативными действиями не отметился. По информации СМИ, форвард уже дал своё согласие на трансфер, «Спартак» заплатит «Милану» € 4 млн, а зарплата 29-летнего Адриано составит € 4,5 млн в год.