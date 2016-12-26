«Крылья Советов» достигли договорённости с «Зенитом» о трансфере Цаллагова

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что самарский клуб достиг договорённости с «Зенитом» о трансфере защитника Ибрагима Цаллагова, игрок ведёт с сине-бело-голубыми переговоры о личном контракте.
«Есть ли договорённость с „Зенитом“ по Цаллагову? Да. Сейчас они обсуждают, скажем так, правила игры. Имею в виду детали личного контракта», — цитирует Шляхтина «Спорт-экспресс».
В текущем сезоне Цаллагов провёл 17 матчей в российской Премьер-Лиге и отдал одну голевую передачу.