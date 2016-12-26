«Зенит» интересуется полузащитником «Крыльев Советов» Молло

«Зенит» рассматривает полузащитника «Крыльев Советов» Йоана Молло в качестве одного из вариантов усиления состава в зимнее трансферное окно, сообщает «Спорт-экспресс». Сумма трансфера футболиста может составить € 3 млн.
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию. «Многие клубы в разное время интересовались Молло. Но до конкретики, когда есть определённые бумаги у клуба и начат диалог, дело не доходило», — заявил Шляхтин.
В текущем сезоне 27-летний француз провёл 12 матчей в РФПЛ, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.