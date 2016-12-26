Соперник «Зенита» по 1/16 финала ЛЕ «Андерлехт» выиграл у «Шарлеруа»

«Андерлехт», являющийся соперником «Зенита» на стадии 1/16 финала Лиги Европы, в матче 21-го тура чемпионата Бельгии на выезде выиграл со счётом 2:0 у «Шарлеруа».
На 74-й минуте лучший бомбардир бельгийского первенства Лукаш Теодорчик вывел «Андерлехт» вперёд, а на 85-й минуте форвард Франк Ачеампонг забил второй гол и закрепил победу гостей.
«Андерлехт» (41 очко) вышел на первое место в таблице чемпионата, опередив на один балл «Брюгге», который ещё не сыграл в этом туре.
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Зенитом» состоится 16 февраля в Брюсселе, ответная встреча пройдёт 23 февраля в Санкт-Петербурге.