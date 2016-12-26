ФФУ предложила Бразилии и Аргентине провести сбор на Украине перед ЧМ-2018

Президент федерации футбола Украины Андрей Павелко сообщил, что организация предложила сборным Бразилии и Аргентины провести перед чемпионатом мира 2018 года в России сбор на Украине. Также команда Андрея Шевченко хочет провести товарищеские матчи с южноамериканскими сборными.
«Перед ЧМ-2018 аргентинцы и бразильцы захотят провести сбор в Европе. ФФУ предложила им провести сбор на Украине.
Хотим сработать на опережение и договориться о проведении товарищеских матчей в 2018-м. На 2017 год календарь свёрстан, поэтому в нём провести матч невозможно», – приводит слова Павелко Tribuna.