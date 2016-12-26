Конте заявил, что не отпустит Батшуайи в аренду

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после победы над «Борнмутом» в матче 18-го тура чемпионата Англии (3:0) сообщил, что не отпустит форварда Миши Батшуайи в аренду, несмотря на то что 23-летний игрок до сих пор ни разу не выходил на поле с первых минут в рамках АПЛ.
«Миши Батшуайи великолепный игрок, но он пока ещё слишком молод и пытается адаптироваться к английскому чемпионату. Я всегда пытаюсь найти оптимальное решение в интересах команды и уверен, что его время обязательно придёт. Я хотел выпустить его на поле, но это получилось сделать лишь в самой концовке. Нам с ним необходимо продолжать каждодневную работу для дальнейшего роста, чтобы достичь оптимальной формы, в которой он сможет помочь команде. Он нужен нам.
Я не отпущу его в аренду. Он новый игрок для „Челси“, и его уход в аренду будет означать признание поражения как для клуба, так и для меня лично. Каждое принимаемое мной решение диктуется исключительно интересами команды», — цитирует Конте сайт «Челси»