Тренер «Борнмута»: «Челси» — выдающаяся команда, но 1-й гол они забили из ничего

Главный тренер «Борнмута» Эдди Хау поделился впечатлениями от выездного матча 18-го тура АПЛ с «Челси» (0:3).
«Челси» — это выдающаяся команда, но сегодня мы выглядели здорово. Поражение — разочарование для нас. Нельзя быть излишне оптимистичным после того, как проигрываешь 0:3, но были кое-какие элементы и детали, которые мы специально наигрывали.
Они забили первый гол на ровном месте, без какого-либо давления. Второй гол после перерыва стал решающим, исход матча был определён. У них в команде есть очень классные футболисты, потому мы не могли удержать их на протяжении всей встречи», — цитирует Хау BBC.