Азар: думал, что в центр нападения Конте поставит Батшуайи, а не меня

Полузащитник «Челси» Эден Азар после победы над «Борнмутом» (3:0) в 18-м туре АПЛ признался, что был удивлён решением главного тренера синих Антонио Конте поставить его в центр нападения вместо Миши Батшуайи, который является сменщиком по позиции дисквалифицированного Диего Косты, но вновь остался в запасе и ещё ни разу не выходил на поле с первых минут в этом сезоне чемпионата Англии.
«Думал, что в этой встрече с первых минут в центре атаки сыграет Батшуайи. Но тренер выбрал меня, и я попытался показать свой максимум. В прошлом сезоне я несколько раз выступал в роли форварда и в этом тоже, поэтому хорошо понимал, что от меня требуется», — цитирует Азара Le10Sport.