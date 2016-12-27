Косельни: «Арсенал» сохранял спокойствие, хотя мяч никак не хотел идти в ворота

Защитник «Арсенала» Лоран Косельни поделился впечатлениями от домашнего матча 18-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» (1:0). Единственный гол на 86-й минуте забил Оливье Жиру.
«Уверенность вернётся, если команда продолжит побеждать. Самое главное сейчас — продолжать выигрывать, и тогда мы, надеюсь, сможем попасть на первую позицию. После двух поражений подряд было крайне важно одержать победу. Мы сохраняли спокойствие, хотя мяч никак не хотел идти в ворота, потому что знали — рано или поздно гол случится, если мы будем делать всё правильно», — цитирует Косельни сайт «Арсенала».