Первый тренер Новосельцева: сумма трансфера Ивана в «Зенит» — нелепица какая-то

Первый тренер защитника «Зенита» Ивана Новосельцева Виктор Захаров, работавший с игроком в московской школе «Крыльев Советов», поделился информацией о финансовой составляющей перехода футболиста сборной России из «Ростова» в «Зенит».
«Мы были не прочь получить солидарную выплату ещё тогда, когда Новосельцев перешел из «Торпедо» в «Ростов». Но понимали: много не дадут. В итоге не стали связываться.
Ждали ли от «Зенита» денег? В общем да. В прессе мелькала сумма € 10 млн. Нам по регламенту полагался один процент. € 100 тыс. для школы – просто здорово. Мячи бы купили, оборудование, экипировку. Но потом прочитали интервью с Саввиди, где прозвучала цифра 8 млн руб., и узнали наш бонус – 76 тыс. Подумали – нелепица какая-то. Направили письмо в РФПЛ. Пришёл официальный ответ за подписью Сергея Чебана: в соответствии с контрактом сумма трансфера – 8 млн руб. Точка», — цитирует Захарова «Советский спорт».