Каранка: не могу понять, почему я должен критиковать шикарного вратаря Вальдеса

Главный тренер «Мидлсбро» Айтор Каранка поделился впечатлениями от выездного матча 18-го тура АПЛ с «Бёрнли» (0:1) и поддержал вратаря Виктора Вальдеса, допустившего результативную ошибку.
«Мы выигрываем всей командой и проигрываем всей командой. Вальдес — шикарный вратарь. Дело даже не в том, что раньше он играл за „Барселону“, — просто посмотрите матчи этого месяца, где он спасал нас много раз. Так что я не могу понять, почему мы должны критиковать Виктора Вальдеса.
Всегда трудно проигрывать прямому конкуренту. Тем более, как мне кажется, мы выглядели лучше», — цитирует Каранку Goal.