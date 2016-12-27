Тукманов: за Новосельцева отдали 8 млн рублей, таких цен на игроков сборной нет

Президент «Торпедо» Александр Тукманов назвал сумму компенсации, которую московский клуб получил после перехода своего экс-защитника Ивана Новосельцева из «Ростова» в «Зенит».
«Мы получили компенсацию за Новосельцева. 98 тыс. рублей. От какой суммы она исчислялась? От 8 млн. Мы связались с «Ростовом», нам назвали такую сумму.
Мы не можем контролировать этот процесс. Сколько дают, столько берём. Прекрасно понимая: 8 млн – сумма странная, если не сказать больше. На рынке просто нет таких цен на игроков сборной», — цитирует Тукманова «Советский спорт».